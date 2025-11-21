Теннис
Сегодня, 20:18

Шнайдер выбрала между Надалем и Роналду

Алина Савинова

Российская теннисистка Диана Шнайдер приняла участие в блиц-опросе, который провел футбольный клуб «Акрон».

21 ноября спортсменка стала специальным гостем матча 16-го тура РПЛ между «Акроном» и «Сочи» и нанесла символический удар перед игрой.

— Криштиану Роналду или Рафаэль Надаль?

— Ну, что поделать... Левша, Рафаэль Надаль! — сказала Шнайдер в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Акрона».

— Пенальти или тай-брейк?

— Мне, если честно, не нравится играть тай-брейки, но пенальти смотреть интересно, поэтому выберу пенальти.

— Что сложнее: забить гол от углового флажка или делать эйсы?

— Думаю, эйсы полегче будет сделать, поэтому бить с углового.

Между Лигой чемпионов и турниром «Большого шлема» Шнайдер выбрала второй вариант. Также спортсменка отметила, что теннисисты громче кричат после выигранного очка, чем футболисты после забитого гола.

Теннис
Диана Шнайдер
