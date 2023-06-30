Касаткина об играх в Великобритании: «Атмосфера невероятная — зрители понимают культуру игры»

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от выступления в Великобритании.

11-я ракетка мира вышла в финал турнира в Истборне. В ? финала турнира WTA-500 Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:2, 7:5.

«Ощущения отличные. Мне всегда нравилось играть в Великобритании. Я показывала хорошие результаты, у меня хорошие воспоминания. И здесь лучшая трава.

Атмосфера невероятная, зрители проявляют уважение. Видно, что они понимают культуру игры, умеют поддерживать, понимают, когда моменты напряженные. Очень уважительно относятся к игрокам.

Я чувствую, что меня хорошо приняли. Ко мне очень хорошо относятся, говорят много приятного. Я очень ценю поддержку», — сказала Касаткина на пресс-конференции.

В финале травяного турнира Касаткина сыграет с американкой Мэдисон Киз.