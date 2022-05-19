Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о желании завершить карьеру в 2019 году

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала в интервью «СЭ» о том, что могла завершить карьеру в 2019 году.

— Не могу не спросить об Эшли Барти. Удивилась, что она так внезапно завершила карьеру?

— Это была, безусловно, большая неожиданность для большинства игроков, потому что сейчас нечасто встретишь человека, который является первой ракеткой мира, которому остается выиграть один «Шлем» до карьерного «Шлема». Это интересно, потому что Эшли показала, а можно поступить и так. Крутость в том, что она делает то, что чувствует. Добилась всего в теннисе, пора перевернуть страницу. Респект ей за смелость.

— Были ли в твоей карьере период, когда возникали мысли закончить с теннисом?

— Да, было-было в 2019 году. Думаю, у всех были такие мысли в той или иной степени. Я задумалась об этом, когда у меня был ужасный сезон, когда мне не хотелось вообще ничего, не то, что в теннис играть, я вообще не знала, чего мне хотелось в жизни. Рада, что этот период позади, потому что было сложно. Рада, что все-таки не закончила в тот момент, потому что это было больше что-то эмоциональное. Хотелось какого-то отдыха, паузы, поэтому подумала, что хотела закончить, а оказалось, что это не так. Рада, что заставила себя крутить педали дальше.

Дарья Касаткина дошла до полуфинала «мастерса» в Риме, благодаря чему вернула себе статус лучшей теннисистки России.