Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 02:45

Касаткина поднялась с 13-го на 11-е место в рейтинге WTA

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Касаткина.
Фото AFP

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

В первой десятке произошло два изменения: американка Даниэль Коллинз поднялась на 9-е место, а чешка Барбора Крейчикова — на 10-е.

Российская теннисистка Дарья Касаткина переместилась с 13-го на 11-е место — 3020 очков. Это лучший результат среди спортсменок из России. Анна Калинская занимает 14-е место, Людмила Самсонова — 15-е, а Диана Шнайдер — 16-е.

Рейтинг WTA, 23 сентября:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 885 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6220

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871

5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5348

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4983

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3920

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

9 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3178

10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3161...

11 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3020...

14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2725

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2720

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2685...

22 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153...

25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021...

33 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1733...

38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1427

39 (44). Вероника Кудерметова (Россия) — 1398...

67 (68). Эрика Андреева (Россия) — 928...

71 (73). Камила Рахимова (Россия) — 905...

78 (79). Анна Блинкова (Россия) — 861.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Анна Калинская
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
Людмила Самсонова
Читайте также
СДПГ Шольца выиграла выборы в Бранденбурге с 30,9% голосов
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
СК назвал причиной отравления семьи в Красноярском крае токсичное вещество
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости