Касаткина поднялась с 13-го на 11-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

В первой десятке произошло два изменения: американка Даниэль Коллинз поднялась на 9-е место, а чешка Барбора Крейчикова — на 10-е.

Российская теннисистка Дарья Касаткина переместилась с 13-го на 11-е место — 3020 очков. Это лучший результат среди спортсменок из России. Анна Калинская занимает 14-е место, Людмила Самсонова — 15-е, а Диана Шнайдер — 16-е.

Рейтинг WTA, 23 сентября:

1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 885 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716

3 (3). Джессика Пегула (США) — 6220

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871

5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5348

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4983

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3920

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

9 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3178

10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3161...

11 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3020...

14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2725

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2720

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2685...

22 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153...

25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021...

33 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1733...

38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1427

39 (44). Вероника Кудерметова (Россия) — 1398...

67 (68). Эрика Андреева (Россия) — 928...

71 (73). Камила Рахимова (Россия) — 905...

78 (79). Анна Блинкова (Россия) — 861.