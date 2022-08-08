Касаткина поделилась эмоциями от победы в турнире в Сан-Хосе

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от победы в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США).

В финале 25-летняя россиянка обыграла американку Шелби Роджерс (6:7, 6:1, 6:2) и впервые в карьере стала 9-й в мировой классификации.

«Потрясающие, особенно с учетом того, что я проиграла первый сет и должна была найти пути, чтобы переломить ход игры. Чувства такие, как будто с плеч упал огромный груз. Прямо сейчас для меня не может быть ничего лучшего, чем держать в руках этот приз. И речь не о призовых или очках в рейтинг, а об эмоциях, которые я никогда не забуду. Они были бы так же сильны, если бы за эту победу не полагалось вообще никаких денег!

С каждым годом ощущения здесь все лучше и лучше — финал, теперь победа. Рада тому, как проходил для меня весь турнир. Завоевать приз, который год назад ушел от меня в последний момент, — вдвойне приятно. У меня перед Сан-Хосе был долгий перелет из Европы, и уже приятно осознавать, что он не был напрасен. Надеюсь, что еще много приятного в нем — впереди.

Не хочу останавливаться, поскольку однажды уже сделала эту ошибку, и она мне дорого обошлась. По-прежнему так же голодна до побед, как и до этого турнира. Чем больше добываешь, тем больше хочешь еще! Мы проделали огромную работу вместе с моей командой, и прекрасно видеть ее плоды", — сказала Касаткина.