Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Лионе
17:41
Российская теннисистка Дарья Касаткина победила румынку Ирину Марию Бару (6:3, 6:2) во втором раунде турнира WTA в Лионе (Франция).
Матч продолжался один час и шесть минут. В 1/4 финала соперницей россиянки станет итальянка Камила Джорджи.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 7, WC) — Ирина Мария Бара (Румыния, Q) — 6:3, 6:2
Виктория Кузьмова (Словакия, 8) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:4, 4:6, 6:4