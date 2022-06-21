Касаткина обыграла Нимайер и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла немку Юлию Нимайер во втором круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия) — 6:1, 3:6, 6:1.
Матч длился 1 час 46 минут. Касаткина сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. У Нимайер — 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 16 попыток.
В четвертьфинале Касаткина сыграет против победительницы пары Кэти Суон (Великобритания) — Бьянка Андрееску (Канада).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 1) — Юлия Нимайер (Германия, WC) — 6:1, 3:6, 6:1
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