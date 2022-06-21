Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:04

Касаткина обыграла Нимайер и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла немку Юлию Нимайер во втором круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия) — 6:1, 3:6, 6:1.

Матч длился 1 час 46 минут. Касаткина сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. У Нимайер — 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 16 попыток.

В четвертьфинале Касаткина сыграет против победительницы пары Кэти Суон (Великобритания) — Бьянка Андрееску (Канада).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Юлия Нимайер (Германия, WC) — 6:1, 3:6, 6:1

Теннис
Дарья Касаткина
0
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игра между Гасановой и Кербер на турнире в Бад-Хомбурге остановлена из-за темноты
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости