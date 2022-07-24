Российская теннисистка Аншба проиграла в финале турнира в Палермо в парном разряде

Российская теннисистка Амина Аншба и представительница Венгрии Панна Удварди проиграли венгерке Анне Бондар и бельгийке Кимберли Циммерманн в парном разряде в финале турнира в Палермо (Италия).

Игра длилась 1 час и 13 минут и закончилась со счетом 3:6, 2:6.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 33rd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Анна Бондар/Кимберли Циммерманн (Венгрия/Бельгия, 3) — Амина Аншба/Панна Удварди (Россия/Венгрия) — 6:3, 6:2