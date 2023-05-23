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Сегодня, 14:33

Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Руслан Минаев
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Анна Блинкова обыграла немку Анну-Лену Фридзам во втором круге турнира WTA в Страсбурге (Франция) — 6:4, 7:6 (13:11).

Россиянка за матч сделала 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. У немки — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

В четвертьфинале Блинкова сыграет с победительницей пары Эмма Наварро (США) — Жиль Тайхманн (Швейцария).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Блинкова (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:4, 7:6 (13:11)

Теннис
Анна Блинкова
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