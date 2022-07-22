Потапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Гамбурге
Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гамбурге (Германия).
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу эстонской теннисистки.
В финале турнира Контавейт сыграет с американкой Бернардой Пера.
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg European Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония, 1, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 7:5
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