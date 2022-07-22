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Сегодня, 15:53

Потапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Гамбурге

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от эстонки Анетт Контавейт в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гамбурге (Германия).

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу эстонской теннисистки.

В финале турнира Контавейт сыграет с американкой Бернардой Пера.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg European Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония, 1, WC) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 7:5

Теннис
Анастасия Потапова
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