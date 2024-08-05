Павлюченкова вошла в топ-30 рейтинга WTA
Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 33-го на 29-е место в обновленном рейтинге WTA.
На турнире в Вашингтоне теннисистка дошла до второго круга, где уступила американке Аманде Анисимовой.
Другая россиянка Екатерина Александрова поднялась с 29-го на 28-е место в рейтинге WTA. Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова опустились на две строчки и теперь занимают 41-е и 44-е места, соответственно. Камилла Рахимова, поднявшись на 12 позиций, вернулась в топ-100 — 93-е место.
Испанка Паула Бадоса, которая ранее была 62-й, теперь занимает 40-е место.
Рейтинг WTA от 5 августа 2024 года:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11005
2 (2). Коко Гауфф (США) — 7703
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7256
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376
5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5373
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4515
7 (7). Циньвэнь Чжэн (Китай) — 4025
8 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3702
9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3621
10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3283
17 (17). Анна Калинская (Россия) — 2550
23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 1968
24 (24). Диана Шнайдер (Россия) — 1930
28 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1813
29 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776
40 (62). Паула Бадоса (Испания) — 1440
41 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428
44 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1295
68 (69). Анна Блинкова (Россия) — 910
93 (105). Камилла Рахимова (Россия) — 776