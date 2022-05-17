Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона: «Боль не отступает, продолжу реабилитацию»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона.

«Мне очень грустно сообщать, что я вынуждена отказаться от участия в «Ролан Гаррос» и других турнирах в этом году! Это было действительно очень трудное решение, так как «Ролан Гаррос» для меня особенный, тем более после прошлогоднего исполнения мечты!

Из-за боли в течении длительного времени травма ограничивает меня физически и морально, чтобы тренироваться и соревноваться в полной мере. После нескольких месяцев реабилитации в этом году и участия только в 3 турнирах. Последние два турнира показали мне, что боль не отступает, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году», — написала Павлюченкова в соцсетях.

15 мая Павлюченкова в паре с Вероникой Кудерметовой выиграла турнир в Риме.

Большую часть сезона 30-летняя россиянка пропустила из-за проблем с коленом. Павлюченкова сыграла в 2022 году на Открытом чемпионате Австралии, где дошла до третьего круга, и на турнирах в Мадриде и Риме (выбыла в первом круге — оба).