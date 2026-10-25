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Ибрагимова победила соотечественницу Яценко и вышла в основную сетку турнира в Гуанчжоу

Антон Роговский

Российская теннисистка Алевтина Ибрагимова победила соотечественницу Полину Яценко в решающем матче квалификации турнира WTA-250 в Гуанчжоу. Встреча прошла 25 октября и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Ибрагимовой.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Ибрагимова реализовала семь брейк-пойнтов из 11, а ее соперница — четыре из пяти. Победа позволила Ибрагимовой преодолеть квалификационный этап и получить место в основной сетке китайского турнира.

В первом круге квалификации Ибрагимова обыграла японку Рину Сайго. Россиянка уступила стартовый сет со счетом 3:6, но сумела переломить ход встречи и выиграла следующие партии — 6:2, 6:4. Яценко перед российским дерби победила Александру Шубладзе — 6:3, 2:6, 6:4.

Основная сетка соревнований в Гуанчжоу стартует 26 октября. Турнир проводится на открытых кортах с твердым покрытием и относится к категории WTA-250. Финал запланирован на 1 ноября.

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Теннис
Алевтина Ибрагимова
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