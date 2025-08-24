Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

24 августа, 14:14

Александрова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Руслан Минаев

Россиянка Екатерина Александрова поднялась на 10-е место в чемпионской гонке WTA.

Теннисистка дошла до финала турнира серии WTA 500 в Монтеррее, в котором уступила соотечественницу Диане Шнайдер. Матч состоялся в ночь на 24 августа.

В первой тройке рейтинга изменений не произошло. Лидирует белоруска Арина Соболенко, далее идут полька Ига Свентек и американка Коко Гауфф. Лучшая среди россиянок Мирра Андреева расположилась на 5-й строчке.

Чемпионская гонка WTA от 24 августа:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7610 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7103

3 (3). Коко Гауфф (США) — 4944

4 (4). Мэдисон Киз (США) — 4440

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4059

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 3608

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3511

8 (8). Джессика Пегула (США) — 3430

9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3396

10 (12). Екатерина Александрова (Россия) — 2685

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 1962

16 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 1941

24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 1447

34 (33). Анна Калинская (Россия) — 1172

36 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1115

48 (46). Анастасия Потапова (Россия) — 943

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Екатерина Александрова
Читайте также
В Венгрии назвали «единственное возможное решение» для сохранения Украины
Лыжник, поддержавший возвращение россиян, дал бой норвежцам на Кубке мира
Суд арестовал заместителя гендиректора «Стройтехнохолдинга» за мошенничество
Джеффа Монсона не пустили в Молдавию из-за татуировки с буквой Z
Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по урегулированию
Станковича обвинили в унижении футболистов, а у Романова все больше поклонников. Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
Валерий Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
Валерий Карпин: «Возглавив «Динамо», переоценил свои силы»
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Гришин и Ларионов — как живут в Нижнекамске: репортаж Шевченко
Гришин и Ларионов — как живут в Нижнекамске: репортаж Шевченко
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Маккаби» — «Лион»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бранн»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Янг Бойз»: Лига Европы, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Олимпиакос» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Олимпиакос» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Бавария»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Бавария»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Интер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Интер»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — ПСВ: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — ПСВ: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Копенгаген» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Копенгаген» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Монако»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Монако»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • fonkom

    До первой запасной "дистанция огромного размера".

    24.08.2025

  • Николай Косвинцев

    Респект, двигайся дальше

    24.08.2025

  • f0rz

    Заруба за 7-8 места на финише будет жесточайшая

    24.08.2025

    • Кафельников рассказал, кто в России может стать новой Шараповой

    Селиваненко — о включении Шараповой в зал теннисной славы: «Всегда очень трогательное и эмоциональное событие»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости