Александрова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Россиянка Екатерина Александрова поднялась на 10-е место в чемпионской гонке WTA.

Теннисистка дошла до финала турнира серии WTA 500 в Монтеррее, в котором уступила соотечественницу Диане Шнайдер. Матч состоялся в ночь на 24 августа.

В первой тройке рейтинга изменений не произошло. Лидирует белоруска Арина Соболенко, далее идут полька Ига Свентек и американка Коко Гауфф. Лучшая среди россиянок Мирра Андреева расположилась на 5-й строчке.

Чемпионская гонка WTA от 24 августа:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7610 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7103

3 (3). Коко Гауфф (США) — 4944

4 (4). Мэдисон Киз (США) — 4440

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4059

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 3608

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3511

8 (8). Джессика Пегула (США) — 3430

9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3396

10 (12). Екатерина Александрова (Россия) — 2685

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 1962

16 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 1941

24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 1447

34 (33). Анна Калинская (Россия) — 1172

36 (35). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1115

48 (46). Анастасия Потапова (Россия) — 943