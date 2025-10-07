Теннисистка Александрова — о турнире в Ухане: «Мне действительно нравится проводить здесь время»

Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала о своих впечатлениях от турнира в Ухане после победы над канадкой Викторией Мбоко в первом круге (6:3, 6:2).

«Мне действительно нравится проводить здесь время. Я бы хотела сделать все возможное, чтобы остаться как можно дольше. Не знаю, как долго это продлится, но мне здесь действительно нравится», — сказала 30-летняя спортсменка после матча.

Александрова также поблагодарила болельщиков, которые остались после 23 часов по местному времени, чтобы досмотреть матч до конца.

«Я действительно ценю, что вы остались здесь сегодня вечером. Большое вам спасибо, ребята, и поздравляю вас всех с Праздником середины осени», — добавила теннисистка.

В следующем круге Александрова сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Энн Ли (США).