Россиянки Габуева и Захарова вышли в полуфинал парного турнира в Румынии

Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова вышли в полуфинал парного турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

В четвертьфинале россиянки победили Анну Бондар и Далму Галфи из Венгрии в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:5).

В полуфинале Габуева и Захарова сыграют против пары Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 1).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — Анна Бондар/Далма Галфи (Венгрия) — 6:4, 7:6 (7:5)