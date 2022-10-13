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13 октября, 19:46

Россиянки Габуева и Захарова вышли в полуфинал парного турнира в Румынии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российские теннисистки Ангелина Габуева и Анастасия Захарова вышли в полуфинал парного турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

В четвертьфинале россиянки победили Анну Бондар и Далму Галфи из Венгрии в двух сетах — 6:4, 7:6 (7:5).

В полуфинале Габуева и Захарова сыграют против пары Кирстен Флипкенс/Лаура Зигемунд (Бельгия/Германия, 1).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Ангелина Габуева/Анастасия Захарова (Россия) — Анна Бондар/Далма Галфи (Венгрия) — 6:4, 7:6 (7:5)

Теннис
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