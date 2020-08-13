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Россиянки Блинкова и Звонарева вышли во второй круг турнира в Лексингтоне

01:58

Россиянки Анна Блинкова и Вера Звонарева одержали победу в первом круге турнира в Лексингтоне. Они в двух сетах обыграли американку Бернарду Перу и австралийку Арину Родинову.

Лексингтон (США)

Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Блинкова/Вера Звонарева (Россия) — Бернарда Пера/Арина Родионова (США/Австралия) — 6:4, 6:2

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