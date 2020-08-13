Россиянки Блинкова и Звонарева вышли во второй круг турнира в Лексингтоне
01:58
Россиянки Анна Блинкова и Вера Звонарева одержали победу в первом круге турнира в Лексингтоне. Они в двух сетах обыграли американку Бернарду Перу и австралийку Арину Родинову.
Лексингтон (США)
Турнир WTA The Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Анна Блинкова/Вера Звонарева (Россия) — Бернарда Пера/Арина Родионова (США/Австралия) — 6:4, 6:2
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