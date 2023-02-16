Россиянка Звонарева получила wild card на турнир WTA 1000 в Дубае

Российская теннисистка Вера Звонарева получила wild card на турнир WTA 1000 в Дубае.

Помимо россиянки приглашения в основную сетку получили американка София Кенин, чешка Линда Фрухвиртова, украинка Марта Костюк и турчанка Ипек Оз.

За последний год Звонарева провела лишь один матч в одиночном разряде — на прошлой неделе в Абу-Даби она уступила Шелби Роджерс в квалификации турнира.

Турнир WTA 1000 в Дубае пройдет с 19 по 25 февраля.