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Сегодня, 22:00

Россиянка Звонарева получила wild card на турнир WTA 1000 в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева получила wild card на турнир WTA 1000 в Дубае.

Помимо россиянки приглашения в основную сетку получили американка София Кенин, чешка Линда Фрухвиртова, украинка Марта Костюк и турчанка Ипек Оз.

За последний год Звонарева провела лишь один матч в одиночном разряде — на прошлой неделе в Абу-Даби она уступила Шелби Роджерс в квалификации турнира.

Турнир WTA 1000 в Дубае пройдет с 19 по 25 февраля.

Теннис
Вера Звонарева
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