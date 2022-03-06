Россиянка Звонарева и немка Зигемунд стали победительницами парного разряда турнира в Лионе
Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд победили Алисию Барнетт и Оливию Николлз из Великобритании в финале парного турнира в Лионе.
Игра продолжалась 1 час 13 минут. За это время Вера и Лаура записали в актив шесть брейков, по разу подали навылет и ошиблись при подаче. Алисия и Оливия допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 239 477 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Алисия Барнетт/Оливия Николлс (Великобритания) — 7:5, 6:1
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