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Сегодня, 20:53

Россиянка Звонарева и немка Зигемунд стали победительницами парного разряда турнира в Лионе

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд победили Алисию Барнетт и Оливию Николлз из Великобритании в финале парного турнира в Лионе.

Игра продолжалась 1 час 13 минут. За это время Вера и Лаура записали в актив шесть брейков, по разу подали навылет и ошиблись при подаче. Алисия и Оливия допустили шесть двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 239 477 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — Алисия Барнетт/Оливия Николлс (Великобритания) — 7:5, 6:1

Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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