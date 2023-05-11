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Сегодня, 13:53

Кудерметова вышла в третий круг «Мастерса» в Риме

Руслан Минаев
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Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла испанку Нурию Парризас-Диас во втором круге турнира WTA серии «Мастерс» в Риме — 7:5, 6:2.

Кудерметова сделала за матч 6 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. У Парризас-Диас — 2 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Кудерметова встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Элизабетта Кочаретто (Италия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 11) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 7:5, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
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