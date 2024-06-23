Кудерметова проиграла в финале парного турнира в Берлине

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин проиграли в финале парного турнира в Берлине.

Теннисистки уступили китаянкам Ван Синьюй и Чжэн Сайсай в двух сетах 2:6, 5:7. Матч длился 1 час 26 минут.

В финале турнира в Берлине в одиночном разряде у женщин американка Джессика Пегула обыграла россиянку Анну Калинскую.

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Финал

Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — 6:2, 7:5