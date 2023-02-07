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7 февраля, 23:44

Грачева сыграет с Саккари во втором круге турнира в Линце

Руслан Минаев
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Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас в первом круге турнира WTA в Линце (Австрия) — 6:1, 7:6 (8:6).

Матч длился 1 час и 41 минуту.

Во втором круге Саккари встретится с россиянкой Варварой Грачевой, которая обыграла соотечественницу Анну Блинкову (7:5, 7:5).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Саккари (Греция, 1) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:1, 7:6 (8:6)

Теннис
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