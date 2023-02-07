Россиянка Грачева победила соотечественницу Блинкову в первом круге турнира в Линце
Россиянка Варвара Грачева обыграла соотечественницу Анну Блинкову в первом круге турнира WTA в Линце (Австрия) — 7:5, 7:5.
Матч длился 1 час и 41 минуту.
В следующем круге Грачева встретится с победительницей в паре Мария Саккари (Греция) — Нуриа Парризас-Диаз (Испания).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Россия, LL) — Анна Блинкова (Россия) — 7:5, 7:5
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