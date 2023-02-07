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Сегодня, 22:46

Россиянка Грачева победила соотечественницу Блинкову в первом круге турнира в Линце

Руслан Минаев
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Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

Россиянка Варвара Грачева обыграла соотечественницу Анну Блинкову в первом круге турнира WTA в Линце (Австрия) — 7:5, 7:5.

Матч длился 1 час и 41 минуту.

В следующем круге Грачева встретится с победительницей в паре Мария Саккари (Греция) — Нуриа Парризас-Диаз (Испания).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Россия, LL) — Анна Блинкова (Россия) — 7:5, 7:5

Теннис
Анна Блинкова
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