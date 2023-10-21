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Сегодня, 12:06

Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Наньчане

Руслан Минаев
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Диана Шнайдер.
Фото AFP

Россиянка Диана Шнайдер проиграла чешке Марие Боузковой в полуфинале турнира в Наньчане (Китай) — 6:7 (5:7), 2:6. Матч длился 1 час 41 минуту.

Шнайдер за игру допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У Боузковой — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 7 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

В финале Боузкова сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Лейла Фернандес (Канада).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Мария Боузкова (Чехия, 3) — Диана Шнайдер (Россия) — 7:6 (7:5), 6:2

Диана Шнайдер
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