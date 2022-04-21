Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Штугарте
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в немецком Штугарте. Во втором круге она в двух сетах победила Каролину Плишкову из Чехии.
Оба сета закончились в пользу россиянки с одинаковым счетом — 6:4.
За 1 час 21 минуту матча Людмила сделала по два эйса и брейка, а также одну двойную ошибку. Каролина шесть раз подала на вылет, не конвертировала ни одного брейк-пойнта и восемь раз ошиблась на подаче.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) — 6:4, 6:4
Новости