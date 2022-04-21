Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Штугарте

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в немецком Штугарте. Во втором круге она в двух сетах победила Каролину Плишкову из Чехии.

Оба сета закончились в пользу россиянки с одинаковым счетом — 6:4.

За 1 час 21 минуту матча Людмила сделала по два эйса и брейка, а также одну двойную ошибку. Каролина шесть раз подала на вылет, не конвертировала ни одного брейк-пойнта и восемь раз ошиблась на подаче.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 6) — 6:4, 6:4