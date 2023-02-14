Россиянка Самсонова поднялась на 50 позиций в чемпионской гонке WTA

Россиянка Людмила Самсонова поднялась с 65-й на 15-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте организации.

На прошедшей неделе Самсонова дошла до стадии финала турнира WTA 500 в Абу-Даби. Ее соотечественница Анастасия Потапова, которая выиграла турнир WTA 250 в Линце поднялась с 51-й на 14-ю позицию. Лучшей россиянкой в данном списке остается Вероника Кудерметова, которая занимает 13-е место, улучшив свою позицию на три пункта.

Лидером рейтинга является победительница Australian Open-2023, белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Чемпионская гонка WTA, версия от 13 февраля 2023 года:

1 . Арина Соболенко (Белоруссия) — 2470 очков;

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 1456;

3 (+3). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1205;

4 (-1). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 881;

5 (-1). Магда Линетт (Польша) — 866;

6 (-1). Джессика Пегула (США) — 740;

7. Каролин Гарсия (Франция) — 590;

8. Чжу Линь (Китай) — 581;

9 (+1). Донна Векич (Хорватия) — 570;

10 (+1). Елена Остапенко (Латвия) — 541...

13 (+3). Вероника Кудерметова (Россия) — 455...

14 (+37). Анастасия Потапова (Россия) — 436;

15 (+50). Людмила Самсонова (Россия) — 431;