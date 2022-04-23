Россиянка Потапова вышла в финал турнира в Стамбуле
Россиянка Анастасия Потапова вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле. В полуфинале она в трех сетах переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана — 2:6, 6:2, 6:2.
Вторая финалистка определится в паре Вероника Кудерметова (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Анастасия Потапова (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 2:6, 6:2, 6:2
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