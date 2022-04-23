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Сегодня, 17:08

Россиянка Потапова вышла в финал турнира в Стамбуле

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Анастасия Потапова вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле. В полуфинале она в трех сетах переиграла Юлию Путинцеву из Казахстана — 2:6, 6:2, 6:2.

Вторая финалистка определится в паре Вероника Кудерметова (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 2:6, 6:2, 6:2

Анастасия Потапова
Юлия Путинцева
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