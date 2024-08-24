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Сегодня, 09:10

Россиянка Панова вышла в финал парного турнира в Монтеррее

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос в полуфинале парного турнира в Монтеррее обыграли Анну Данилину из Казахстана и россиянку Ирину Хромачеву.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4. На счету победительниц эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале Панова и Олмос встретятся с китаянкой Го Ханьюй и румынкой Моникой Никулеску.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2024

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия, 1) — Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 4) — 7:6 (7:3), 6:4

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