Россиянка Селехметьева вышла во втором круг турнира в Праге

Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграл чешку Барбору Палицову в первом круге турнира в Праге — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 53 минуты. 21-летняя Селехметьева за игру допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У 20-летней Палицовой — 2 двойные ошибки и 2 из 8 реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей 255-й ракетки мира станет победительница матча Анна Шмидлова (Словакия) — Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн).