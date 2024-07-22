Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:13

Россиянка Селехметьева вышла во втором круг турнира в Праге

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграл чешку Барбору Палицову в первом круге турнира в Праге — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 53 минуты. 21-летняя Селехметьева за игру допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У 20-летней Палицовой — 2 двойные ошибки и 2 из 8 реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей 255-й ракетки мира станет победительница матча Анна Шмидлова (Словакия) — Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн).

Теннис
0
Читайте также
Дивные футбольные поля у заброшенных храмов Русского Севера. Грустно и красиво
МОК назвал окончательный список спортсменов из России на Олимпиаде
МВД затруднит доступ водителям к различному мототранспорту
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Вучич заявил о подготовке Запада к военному конфликту с Россией
Джо Байден сообщил, что снялся с президентской гонки в США
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аванесян вышла во второй круг турнира в Румынии

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости