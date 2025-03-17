Андреева — о том, почему поблагодарила себя после финала в Индиан-Уэллсе: «Я считаю, что это важно»

Россиянка Мирра Андреева объяснила, почему решила поблагодарить саму себя после победы над белоруской Ариной Соболенко (2:6, 6:4, 6:3) в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Я видела интервью Снуп Догга перед финалом в Дубае и решила, что, наверное, могу сказать то, что сказал он. Я считаю, что достаточно важно себя благодарить. Я тоже проделала неплохую работу, и в конце получилось неплохо.

Тренер ругает, что я бываю капризной? Такое бывает, когда я очень нервничаю (улыбается). Сегодня я очень много нервничала. Когда так происходит, я начинаю закрываться, мало разговариваю, меня начинает все раздражать. Могу не ответить, если со мной кто-то разговаривает. Тренер уже знает, что со мной делать, и на матч я шла в очень хорошем настроении», — сказала Андреева в интервью YouTube-каналу «Больше!».

22 февраля в финале турнира в Дубае Андреева победила датчанку Клару Таусон (7:6 (7:1), 6:1). 17-летняя россиянка поднялась на шестое место обновленного рейтинга WTA.