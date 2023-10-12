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Сегодня, 17:30

Россиянка Андреева проиграла канадке Фернандес на турнире в Гонконге

Виктория Кравченко
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянка Мирра Андреева в 1/8 финала турнира в Гонконге против канадки Лейлы Фернандес — 3:6, 1:6, 3:6.

Игра длилась 1 час и 55 минут. Андреева четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Фернандес четыре эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

За выход в полуфинал Гонконга Фернандес сыграет чешкой Линдой Фрухвиртовой.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия) — 3:6, 6:1, 6:3

Теннис
Мирра Андреева
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