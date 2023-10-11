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Сегодня, 15:18

Россиянка Лансере прошла во второй круг турнира в Гонконге

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Софья Лансере вышла во второй круг турнира в Гонконге.

В первом круге спортсменка обыграла местную теннисистку Хон-И Коди Вон в двух сетах — 6:4, 6:0.

Соперницей Лансере во втором круге станет бельгийка Элисе Мертенс.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

София Лансере (Россия, Q) — Хон-И Коди Вон (Гонконг) — 6:4, 6:0

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