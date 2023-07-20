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Сегодня, 21:14

Россиянка Лансере проиграла египтянке Шериф во втором круге турнира в Палермо

Руслан Минаев
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Россиянка София Лансере проиграла египтянке Майар Шериф во втором круге турнира в Палермо (Италия) — 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 21 минуту.

В четвертьфинале Шериф встретится с победительницей матча Эрика Андреева (Россия) — Камила Осорио (Колумбия).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Майар Шериф (Египет, 3) — София Лансере (Россия, LL) — 6:3, 6:3

Теннис
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