Россиянка Лансере проиграла египтянке Шериф во втором круге турнира в Палермо
Россиянка София Лансере проиграла египтянке Майар Шериф во втором круге турнира в Палермо (Италия) — 3:6, 3:6. Матч длился 1 час 21 минуту.
В четвертьфинале Шериф встретится с победительницей матча Эрика Андреева (Россия) — Камила Осорио (Колумбия).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Майар Шериф (Египет, 3) — София Лансере (Россия, LL) — 6:3, 6:3
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