Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:03

Россиянка Лансере на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Палермо

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Софья Лансере вышла во второй круг турнира в WTA 250 в Палермо.

В первом круге 353-я ракетка мира играла с Ольгой Данилович из Сербии, которая отказалась от продолжения матча при счете 6:3 в пользу россиянки.

Лансере попала в основной сетке турнира в Палермо в качестве лаки-лузера. Это стало возможным после снятия итальянки Лукреции Стефанини.

Во втором круге 22-летняя россиянка встретится с победительницей матча Джессика Бусас Манейро (Испания) — Майар Шериф (Египет).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

София Лансере (Россия) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3 отказ 2-го игрока

Теннис
0
Читайте также
Австралия отказалась от Игр Содружества. Что теперь будет с Олимпиадой-2032?
«Откуда вы взяли такую фигню?» Почему наши фигуристы часто говорят то, что не соответствует реальности
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Контавейт сыграет с Жабер в своем прощальном матче
Новости
RSS RSS
Все новости