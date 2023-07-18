Россиянка Лансере на отказе соперницы вышла во второй круг турнира в Палермо

Российская теннисистка Софья Лансере вышла во второй круг турнира в WTA 250 в Палермо.

В первом круге 353-я ракетка мира играла с Ольгой Данилович из Сербии, которая отказалась от продолжения матча при счете 6:3 в пользу россиянки.

Лансере попала в основной сетке турнира в Палермо в качестве лаки-лузера. Это стало возможным после снятия итальянки Лукреции Стефанини.

Во втором круге 22-летняя россиянка встретится с победительницей матча Джессика Бусас Манейро (Испания) — Майар Шериф (Египет).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

София Лансере (Россия) — Ольга Данилович (Сербия) — 6:3 отказ 2-го игрока