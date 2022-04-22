Россиянка Кудерметова сыграет с румынкой Кирстя в полуфинале турнира в Стамбуле

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле. В 1/4 финала она одолела Анну Бондар из Венгрии. Оба сета завершились на тай-брейке — 7:6 (11:9), 7:6 (7:3).

Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. Вероника трижды подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и один раз ошиблась на подаче. Анна записала в актив пять эйсов и четыре брейка, при этом допустив одну двойную ошибку.

В полуфинале Кудерметовой предстоит сыграть с представительницей Румынии Сораной Кирстя.

Во втором полуфинальном матче встретятся еще одна россиянка Анастасия Потапова и Юлия Путинцева, выступающая за Казахстан.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Анна Бондар (Венгрия) — 7:6 (11:9), 7:6 (7:3)

Сорана Кирстя (Румыния, 2) — Юлия Грабер (Австрия, Q) — 7:5, 6:1