Россиянка Козырева не смогла выйти во второй круг парного турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Мария Козырева и мексиканка Рената Сарасуа в первом круге парного турнира в Гвадалахаре уступили британкам Саманте Маррей и Эден Сильве.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 3:6, 3:6. На счету Козыревой и Сарасуа 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Маррей и Сильва встретятся с победительницами матча Джесси Эйни/Лена Пападакис (США/Германия) — Тимеа Бабош/Надежда Киченок (Венгрия/Украина).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Саманта Маррей/Эден Сильва (Великобритания) — Мария Козырева/Рената Сарасуа (Россия/Мексика) — 6:3, 6:3