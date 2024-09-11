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Сегодня, 07:14

Россиянка Козырева не смогла выйти во второй круг парного турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Мария Козырева и мексиканка Рената Сарасуа в первом круге парного турнира в Гвадалахаре уступили британкам Саманте Маррей и Эден Сильве.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счетом 3:6, 3:6. На счету Козыревой и Сарасуа 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во втором круге Маррей и Сильва встретятся с победительницами матча Джесси Эйни/Лена Пападакис (США/Германия) — Тимеа Бабош/Надежда Киченок (Венгрия/Украина).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Саманта Маррей/Эден Сильва (Великобритания) — Мария Козырева/Рената Сарасуа (Россия/Мексика) — 6:3, 6:3

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