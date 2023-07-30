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Сегодня, 15:08

Россиянка Корнеева выиграла турнир ITF в Португалии

Российская теннисистка Корнеева выиграла стотысячник ITF в Португалии
Иван Торопцев
Корреспондент
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Алина Корнеева.
Фото AFP

Российская теннисистка Алина Корнеева выиграла турнир ITF W100 в Фигейре-да-Фош (Португалия).

В финале 16-летняя теннисистка всухую победила француженку Кароль Монне — 6:0, 6:0.

Для Корнеевой этот титул стал третьим в карьере. До этого она выигрывала турниры ITF в Марокко (сентябрь 2022 года) и ЮАР (март 2023 года).

В субботу, 29 июля Корнеева в паре с другой россиянкой Анастасией Тихоновой проиграла нидерландке Арианн Хартоно и Юдис Чонг из Гонконга (3:6, 2:6) в финале турнира в Фигейре-да-Фош в парном разряде.

Теннис
Алина Корнеева
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