Россиянка Касаткина уступила Она Жабер во втором круге турнира в Штутгарте

Россиянка Дарья Касаткина закончила выступления на турнире в Штутгарте. Во втором круге она в двух сетах проиграла представительнице Туниса Онс Жабер.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

В 1/4 финала Жабер встретится со второй ракеткой турнира испанкой Паулой Бадосой, которая ранее одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Онс Жабер (Тунис, 7) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 6:3