Россиянка Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В первом круге соперница Калинской, француженка Армони Тан снялась с матча при счете 6:2, 1:0 в пользу россиянки.

Во втором круге Калинская сыграет с другой представительницей Франции, Ализе Корне.

В параллельном матче француженка Каролин Гарсия обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, LL) — Армони Тан (Франция, Q) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока

Каролин Гарсия (Франция) — Даяна Ястремская (Украина, WC) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:5