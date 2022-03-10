Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 08:12

Россиянка Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

В первом круге соперница Калинской, француженка Армони Тан снялась с матча при счете 6:2, 1:0 в пользу россиянки.

Во втором круге Калинская сыграет с другой представительницей Франции, Ализе Корне.

В параллельном матче француженка Каролин Гарсия обыграла украинку Даяну Ястремскую.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, LL) — Армони Тан (Франция, Q) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока

Каролин Гарсия (Франция) — Даяна Ястремская (Украина, WC) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:5

Теннис
Анна Калинская
0
Читайте также
Как бороться со стрессом и тревогой. Советы психолога
Чудо на «Сантьяго Бернабеу». Бензема забил три мяча «ПСЖ» и вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американка Волынец сыграет с Касаткиной во втором круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости