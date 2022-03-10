Россиянка Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
В первом круге соперница Калинской, француженка Армони Тан снялась с матча при счете 6:2, 1:0 в пользу россиянки.
Во втором круге Калинская сыграет с другой представительницей Франции, Ализе Корне.
В параллельном матче француженка Каролин Гарсия обыграла украинку Даяну Ястремскую.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, LL) — Армони Тан (Франция, Q) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока
Каролин Гарсия (Франция) — Даяна Ястремская (Украина, WC) — 6:4, 6:7 (8:10), 7:5
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