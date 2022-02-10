Россиянка Калинская в паре с американкой Макнелли вышли в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянка Анна Калинская в паре с американкой Кэтрин Макнелли обыграли теннисисток из России Камилла Рахимова/Екатерина Шалимова (6:4, 6:3) в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.
В полуфинале россиянка и американка сыграют с парой Анастасия Потапова/Вера Звонарева (Россия).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Камилла Рахимова/Екатерина Шалимова (Россия, WC) — 6:4, 6:3
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