Россиянка Калинская проиграла украинке Цуренко во втором круге турнира в Таиланде

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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла преодолеть берьер второго круга теннисного турнира в Хуахине (Таиланд).

Россиянка в трех сетах проиграла представительнице Украины Лесе Цуренко — 0:6, 7:6 (7:3), 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа и 23 минуты.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA Thailand Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Леся Цуренко (Украина) — Анна Калинская (Россия, 4) — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4