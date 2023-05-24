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Сегодня, 19:53

Россиянка Грачева сыграет с украинкой Свитолиной в четвертьфинале турнира в Страсбурге

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Россиянка Варвара Грачева обыграла француженку Селену Яничиевич во втором круге турнира WTA в Страсбурге (Франция) — 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 11 минут.

Грачева реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

За выход в полуфинал турнира россиянка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Грачева (Россия, 6) — Селена Яничиевич (Франция) — 6:2, 6:1

Теннис
Варвара Грачева
Элина Свитолина
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