Россиянка Флинк вышла во второй круг турнира в Акапулько

Россиянка Варвара Флинк вышла во второй круг турнира WTA в Акаупулько. Ее соперница американка Аманда Анисимова отказалась от продолжения борьбы еще по ходу первого сета.

Акапулько (Мексика)

Турнир WTA Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Слоан Стивенс (США, 1) - Полин Пармантье (Франция) - 6:2, 6:2

Кристина Макхэйл (США, Q) - Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) - 6:3, 1:6, 6:2

Варвара Флинк (Россия, Q) - Аманда Анисимова (США) - 3:4 отказ 2-го игрока

Джоанна Конта (Великобритания, 8) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:3, 6:2

Чжэн Сайсай (Китай, 7) - Рената Сарасуа (Мексика, WC) - 3:6, 7:5, 6:4

Тимеа Бабош (Венгрия) - Далила Якупович (Словения) - 5:7, 6:4, 6:4

Бьянка Андрееску (Канада) - Жиль Белен Тейчманн (Швейцария, WC) - 6:1, 6:3

Михаэла Бузарнеску (Румыния, 4) - Дарья Гаврилова (Австралия) - 6:4, 6:2

Татьяна Мария (Германия) - Мартина Тревизан (Италия, LL) - 6:2, 7:6 (7:1)

Виктория Азаренко (Белоруссия, WC) - Дэниэлл Коллинз (США, 2) - 6:1, 6:2