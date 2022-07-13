Андреева выбыла во втором круге турнира в Лозанне
Россиянка Эрика Андреева проиграла хорватке Петре Мартич во втором круге турнира в Лозанне (Швейцария).
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2.
В следующем круге Мартич сыграет с победительницей пары Сюзан Бандеччи (Швейцария) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Мартич (Хорватия) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:4, 6:2
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