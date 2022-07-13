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Сегодня, 19:20

Андреева выбыла во втором круге турнира в Лозанне

Руслан Минаев
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Россиянка Эрика Андреева проиграла хорватке Петре Мартич во втором круге турнира в Лозанне (Швейцария).

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2.

В следующем круге Мартич сыграет с победительницей пары Сюзан Бандеччи (Швейцария) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Петра Мартич (Хорватия) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:4, 6:2

Теннис
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