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Сегодня, 20:30

Александрова вышла в третий круг турнира в Майами

Руслан Минаев
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Россиянка Екатерина Александрова обыграла американку Тэйлор Таунсенд во втором круге турнира WTA в Майами (США) — 6:3, 5:7, 6:4.

Матч длился 2 часа и 17 минут. Александрова сделала 11 эйсов, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. У Таунсенд — 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В следующем круге Александрова сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Белинда Бенчич (Швейцария, 9).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 18) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 5:7, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, Q) — Чжу Линь (Китай, 32) — 6:4, 6:2

Каролина Плишкова (Чехия, 17) — Ван Синьюй (Китай) — 6:2, 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
Каролина Плишкова
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