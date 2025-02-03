Касаткина сыграет с Крюгер во втором круге турнира в Абу-Даби
Стала известная соперница россиянки Дарьи Касаткиной во втором круге турнира в Абу-Даби.
Третья «сеяная» на турнире в ОАЭ встретится с американкой Эшлин Крюгер, которая в первом круге победила соотечественницу Маккартни Кесслер в трех сетах — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open presented by Abu Dhabi Sports Council
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эшлин Крюгер (США) — Маккартни Кесслер (США, Q) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3
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