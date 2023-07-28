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Сегодня, 14:48

Россиянка Аванесян завершила выступление на турнире в Лозанне, проиграв в четвертьфинале

Виктория Кравченко
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Итальянка Элизабетта Коччаретто обыграла россиянку Элину Аванесян в четвертьфинале турнира в Лозанне (7:5, 6:3).

В полуфинале итальянка сыграет с победительницей пары Анна Бондар (Венгрия) — Тамара Зиданшек (Словения).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элизабетта Коччаретто (Италия, 2) — Элина Аванесян (Россия, 8) — 7:5, 6:3

Элина Аванесян
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