Россиянка Аванесян завершила выступление на турнире в Лозанне, проиграв в четвертьфинале
Итальянка Элизабетта Коччаретто обыграла россиянку Элину Аванесян в четвертьфинале турнира в Лозанне (7:5, 6:3).
В полуфинале итальянка сыграет с победительницей пары Анна Бондар (Венгрия) — Тамара Зиданшек (Словения).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элизабетта Коччаретто (Италия, 2) — Элина Аванесян (Россия, 8) — 7:5, 6:3
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