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Сегодня, 22:38

Россиянка Аванесян уступила в 1/4 финала турнира в Боготе

Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянка Элина Аванесян проиграла колумбийке Марии Осорио в четвертьфинале турнира WTA 250 в Боготе в двух сетах.

За 1 час 31 минуту встречи 170-я ракетка мира пять раз ошиблась при подаче, сделала один брейк и не отметилась эйсами. Ее соперница допустила восемь двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Камила Осорио (Колумбия, 1) — Элина Аванесян (Россия) — 6:1, 6:4

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