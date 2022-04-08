Россиянка Аванесян уступила в 1/4 финала турнира в Боготе
Россиянка Элина Аванесян проиграла колумбийке Марии Осорио в четвертьфинале турнира WTA 250 в Боготе в двух сетах.
За 1 час 31 минуту встречи 170-я ракетка мира пять раз ошиблась при подаче, сделала один брейк и не отметилась эйсами. Ее соперница допустила восемь двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и реализовала четыре брейк-пойнта.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas presentado por Zurich
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Камила Осорио (Колумбия, 1) — Элина Аванесян (Россия) — 6:1, 6:4
Новости