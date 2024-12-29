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Сегодня, 09:10

Калинская вышла в четвертьфинал парного турнира в Брисбене

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Калинская в паре с австралийкой Присциллой Хон пробились в четвертьфинал турнира в Брисбене.

Теннисистки в первом круге обыграли дуэт Мию Като/Джулиана Олмос в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 11 минут.

За выход в полуфинал Калинская и Хон сыграют с победительницами матча Чань Хаочин/Людмила Киченок (Тайвань/Украина, 1) — Талия Гибсон/Майя Джойнт (Австралия, WC).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 520 600 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Присцилла Хон/Анна Калинская (Австралия/Россия, WC) — Мию Като/Джулиана Олмос (Япония/Мексика) — 6:4, 6:2

Теннис
Анна Калинская
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