Потапова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме
Россиянка Анастасия Потапова обыграла британку Хэрриет Дарт в четвертьфинале турнира WTA в Бирмингеме (Великобритания) — 4:6, 6:3, 6:4. Матч длился 2 часа 8 минут.
Потапова сделала 1 эйс, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У Дарт — 1 эйс, 9 двойных ошибок и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.
В матче за выход в финал Потапова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Анастасия Потапова (Россия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 4:6, 6:3, 6:4
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